De-escalation Tajani | Italia 1ma linea

12.30 "Il governo italiano è in prima linea per favorire la de-escalation. Ora più che mai è fondamentale non recidere il filo del dialogo. Il governo sostiene pienamente i negoziati tra Usa e Iran per un accordo sul programma nucleare iraniano". Così Tajani alle Camere. "Non sono state al momento segnalate situazione critiche" per i circa 50mila italiani ai quali si aggiungono 2.500 militari in MO. Tajani ha detto che l' operazione di Israele in Iran durerà giorni, e forse settimane."E' il momento di negoziare. Parli la diplomazia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it