De Cuyper nel mirino la Roma fa sul serio | Ghisolfi sfida il Milan

La Roma si prepara a ribaltare le aspettative di mercato, con Ghisolfi che sfida il Milan e mette in campo tutte le sue strategie. Con il caldo estivo alle porte, i giallorossi sono pronti a giocare una partita decisiva per rinforzare la rosa e conquistare nuovi obiettivi. La sfida è aperta, e il futuro della Roma si gioca ora: resterà a lungo nel mirino degli appassionati.

Il caldo incombe e la Roma sta iniziando a fare i conti con una delicata sessione estiva di calciomercato. Una finestra di trattative da non sbagliare per i giallorossi, desiderosi di operare di fino per mettere a referto colpi di spessore. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe sedendo a piĂą tavoli, per puntellare l’organico in ogni reparto. Il focus del dirigente francese andrebbe alle corsie esterne, cruciali nel 3-4-2-1 che adotterĂ verosimilmente Gian Piero Gasperini. Se a destra l’idea principale risulterebbe essere Georgios Vagiannidis, dall’altro ci sarebbe da fare i conti con il rebus legato al futuro di Angelino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Cuyper nel mirino, la Roma fa sul serio: Ghisolfi sfida il Milan

