De Bruyne svela perché ha scelto il Napoli | la rivelazione ai canali ufficiali – VIDEO

Kevin De Bruyne ha finalmente rotto il silenzio e svela i motivi dietro la sua scelta di unirsi al Napoli, una decisione che ha fatto sognare i tifosi partenopei. In un’intervista esclusiva sui canali ufficiali del club, il centrocampista belga condivide le sue emozioni e le ragioni che lo hanno portato a questa nuova avventura. Dopo giorni di attesa, l’arrivo di De Bruyne rappresenta un colpo da maestro per il Napoli e per tutti gli amanti del calcio.

Il centrocampista belga ha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali social della squadra, svelando il motivo per cui ha scelto proprio i partenopei per la sua nuova esperienza Kevin De Bruyne ha rilasciato una piccola intervista, la prima con la maglia del Napoli. Parole ufficiali da parte del centrocampista belga che ha fatto sognare i tifosi partenopei in queste ore. Dopo giorni consecutivi di rumors, il suo arrivo è stato confermato, fino alla firma sul contratto e l’inizio di una nuova incredibile avventura. Un colpo da sogno per tutta la Serie A, che ha messo in evidenza come il Napoli sia ormai diventato una potenza assoluta e che sia scelto anche da fuoriclasse assoluti come il 33enne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it