De Bruyne sui tifosi del Napoli | Mi ha sempre colpito un aspetto Poi il saluto in italiano – VIDEO

Kevin De Bruyne, campione dal talento straordinario, ha già scoperto il calore dei tifosi del Napoli, un aspetto che lo ha sempre colpito profondamente. Durante il suo arrivo a Roma, il suo saluto in italiano ha dimostrato rispetto e affetto verso la passione dei supporter azzurri. Sono certa che nei prossimi mesi, il giocatore vivrà emozioni indimenticabili grazie al calore di questa tifoseria unica al mondo.

Il giocatore belga ha parlato anche dei tifosi partenopei, svelando un aspetto che lo ha sempre colpito e salutando i sostenitori azzurri in italiano Kevin De Bruyne ha avuto solo un assaggio di quello che sarà il calore che i tifosi del Napoli gli regaleranno nei prossimi mesi. Il belga è stato travolto durante il suo arrivo a Fiumicino e a Villa Stuart per le visite mediche, ma non ha ancora potuto percepire l’abbraccio della città. Non sono mancati i racconti di Lukaku e Mertens, come lui stesso ammesso nel corso dell’intervista per il canale del Napoli. Anche quelli lo avranno aiutato a prendere una decisione apparentemente facile, per come si sono sviluppate le trattative. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it