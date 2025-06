De Bruyne | Sono un vincente e vincere con il Napoli è il mio obiettivo | VIDEO

Kevin De Bruyne ha condiviso con entusiasmo il suo spirito di vincente, dichiarando: "Sono un vincente e vincere con il Napoli è il mio obiettivo". Dopo aver ufficializzato il suo approdo nel club azzurro, il talento belga si prepara a scrivere pagine di storia, portando tutta la sua esperienza e determinazione in una delle squadre più ambiziose d’Italia. La sua avventura napoletana sta per iniziare, e il meglio deve ancora venire.

"Sono un vincente e vincere con il Napoli è il mio obiettivo". Così Kevin De Bruyne si è raccontato nel corso di un'intervista ai canali social del club azzurro, dopo essere diventato ufficialmente un calciatore della squadra partenopea. Visualizza questo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - De Bruyne: "Sono un vincente e vincere con il Napoli è il mio obiettivo" | VIDEO

