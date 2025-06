De Bruyne si presenta al Napoli e avvisa la Juve | È il progetto giusto per me sono qui per vincere Potremo fare grandi cose insieme I tifosi sono un po’ pazzi ma…

Kevin De Bruyne si presenta al Napoli con entusiasmo e determinazione, mandando un chiaro messaggio alla Juventus: il suo obiettivo è vincere e contribuire a grandi successi. Dopo aver espresso la fiducia nel progetto partenopeo, il centrocampista belga si dice pronto a impegnarsi al massimo, sottolineando che i tifosi sono appassionati e un po’ pazzi, ma questo li rende ancora più speciali. La sfida è lanciata: il Napoli punta in alto, e De Bruyne è determinato a fare la differenza.

De Bruyne si presenta al Napoli e avvisa la Juve: tutte le dichiarazioni del nuovo centrocampista dei partenopei. Kevin De Bruyne ha parlato ai canali ufficiali del Napoli dopo il suo arrivo nella squadra campione d’Italia. Il centrocampista era stato anche accostato alla Juve. AMBIZIONI – « Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere. Dopo 10 anni in Inghilterra, questa per me è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare a viverla ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com