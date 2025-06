De Bruyne si presenta ai tifosi del Napoli | Odio perdere è sempre stato così; voglio dare il mio contributo per vincere

Kevin De Bruyne si presenta con entusiasmo e determinazione ai tifosi del Napoli, condividendo la sua passione per il calcio e la volontà di contribuire a vincere. Con un passato di successi alle spalle, il suo arrivo rappresenta un segnale forte di ambizione e volontà di riscatto per il club campione d’Italia. De Bruyne ha già le idee chiare: insieme al Napoli, vuole scrivere nuove pagine di gloriosa storia.

Kevin De Bruyne ha parlato ai canali ufficiali del Napoli dopo il suo arrivo nella squadra campione d'Italia. Di seguito le sue parole. AMBIZIONI – «Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

De Bruyne carica il Napoli, le prime parole ai tifosi: Progetto giusto, mi impegnerò per vincere; VIDEO/ De Bruyne si presenta: Cari tifosi sono qua per vincere. Forza Napoli!; Napoli, De Bruyne si presenta: Cari tifosi, sono qui per vincere.

