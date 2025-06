De Bruyne racconta | Ho parlato con Lukaku e Mertens Ecco cosa mi hanno detto di Napoli – VIDEO

Kevin De Bruyne apre il suo cuore, rivelando i segreti di Napoli svelati dai suoi amici Lukaku e Mertens. I due connazionali, esperti conoscitori della città, gli hanno raccontato aspetti nascosti e curiosità che arricchiranno questa nuova avventura. Nel corso dell'intervista ufficiale del Napoli, il centrocampista ha condiviso retroscena affascinanti, lasciando i tifosi ancora più entusiasti di vederlo in azione. Ma cosa gli hanno detto esattamente? Scopriamolo insieme.

Il centrocampista ha raccontato di aver parlato con i due connazionali che conoscono benissimo la città: cosa gli hanno rivelato Nel corso dell’ intervista ufficiale per i canali del Napoli Kevin De Bruyne ha toccato diversi temi. Dopo aver spiegato il motivo per cui ha scelto proprio gli azzurri come destinazione per questa sua avventura della carriera, il centrocampista ha svelato alcuni retroscena riguardanti altri due belga molto noti. Dal neo cittadino onorario napoletano Dries Mertens, all’attuale attaccante azzurro Romelu Lukaku, i collegamenti tra Napoli e De Bruyne erano già solidi. Un lavoro dietro le quinte fatto non solo dal direttore sportivo Giovanni Manna, ma anche dai due centravanti che hanno potuto svelare alcuni dettagli in più al giocatore su come si vive in città. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it