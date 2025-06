De Bruyne | Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione

una nuova sfida entusiasmante, un capitolo importante della mia carriera. Sono determinato a portare tutta la mia esperienza e passione per aiutare il Napoli a raggiungere grandi traguardi. Insieme, possiamo scrivere una storia di successi indimenticabili e far risplendere il nostro progetto ambizioso.

Kevin De Bruyne ha firmato da pochi giorni con il Napoli e ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali social del club dopo il suo arrivo. . Il centrocampista belga ex City ha commentato: «Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere. Dopo dieci anni in Inghilterra, questa per me è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare a viverla». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli) Ha scelto Napoli dopo aver visto McTominay diventare leggenda (in Premier lo massacravano). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne: «Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione»

