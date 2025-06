De Bruyne | Io e il Napoli abbiamo la stessa ambizione! Progetto giusto per me non vedo l’ora di iniziare

Kevin De Bruyne si presenta come nuovo volto del Napoli, condividendo la sua entusiasmo e l’ambizione di un progetto che lo entusiasma. Con parole piene di passione e determinazione, il centrocampista belga sottolinea come le sue ambizioni siano allineate con quelle della squadra partenopea. Un acquisto che promette grandi emozioni e successi. La sfida è aperta: il futuro azzurro si tinge di speranza e grande energia.

Le prime parole del nuovo giocatore del Napoli. Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il primo acquisto di questo mercato estivo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne: “Io e il Napoli abbiamo la stessa ambizione! Progetto giusto per me, non vedo l’ora di iniziare”

