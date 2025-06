De Bruyne al Napoli Bergomi sicuro | Altro che vecchio colpo straordinario! Nel nostro campionato ci stanno bene

Kevin De Bruyne al Napoli rappresenta un acquisto epocale che rinvigorisce il nostro campionato, sfatando ogni dubbio sull’età del giocatore. L’ex Bergomi non ha esitato a definire questa mossa come “straordinaria”, sottolineando come l’esperienza e il talento di De Bruyne siano un vero valore aggiunto per il club partenopeo. È un colpo che potrebbe cambiare le sorti della Serie A, portando emozioni e spettacolo senza precedenti.

De Bruyne al Napoli, Bergomi sicuro: «Altro che vecchio, colpo straordinario!». Le dichiarazioni dell’ex difensore Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, ha parlato negli studi di Sky Sport riguardo all’acquisto ufficializzato dal Napoli di Kevin De Bruyne, commentando le critiche relative all’età del centrocampista. DICHIARAZIONI – «Penso che sia un colpo straordinario. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Bruyne al Napoli, Bergomi sicuro: «Altro che vecchio, colpo straordinario! Nel nostro campionato ci stanno bene»

In questa notizia si parla di: napoli - bergomi - bruyne - sicuro

Bergomi: «Inzaghi adesso cambierà! Il Napoli non può sbagliare» - Dopo il pareggio del Napoli, Beppe Bergomi è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la corsa allo scudetto e il lavoro di Inzaghi all'Inter.

Kevin #DeBruyne manda un messaggio ai tifosi del Napoli: "Ciao tifosi del Napoli, sono Kevin! Voglio dirvi che non vedo l’ora di unirmi alla squadra, so quanto voi la supportiate sempre. A presto e forza Napoli sempre!". Vai su Facebook

L'analisi di Bergomi: De Bruyne colpo straordinario. L'età? L'Inter ha fatto un grandissimo percorso...; Bergomi: “De Bruyne a 34 anni può fare bene in Serie A”; Bergomi: Conte resti ed accetti la sfida! Lasciò Juve e Inter ma vinsero lo stesso”.

L'analisi di Bergomi: "De Bruyne colpo straordinario. L'età? L'Inter ha fatto un grandissimo percorso con giocatori esperti" - Ed è arrivato nella prima metà di giugno, anticipando la concorrenza di alcuni club che avevano già contattato il giocatore e l'ins ... Lo riporta informazione.it

Napoli abbraccia Kevin De Bruyne - Tripudio nella città del Vesuvio per l'arrivo del campione belga. msn.com scrive

Napoli, De Bruyne è l'uomo Champions: classe ed esperienza, come giocherà alla corte di Conte - Ecco il regalo scudetto di De Laurentiis a Conte per la Champions: come potrebbe giocare. Riporta sport.virgilio.it