DAZN e FIFA lanciano FIFA+ | la nuova casa del calcio globale con dirette contenuti esclusivi in primo piano

Dazn e FIFA uniscono le forze per rivoluzionare il mondo del calcio con la nascita di FIFA+, la nuova casa globale dedicata agli appassionati. Questa collaborazione strategica offre dirette, contenuti esclusivi e un’esperienza immersiva senza precedenti, portando il calcio più vicino che mai ai tifosi di tutto il mondo. Una sinergia tra i giganti dello sport che trasformerà il modo di vivere e condividere la passione per il calcio, aprendo nuove frontiere di intrattenimento e coinvolgimento.

DAZN, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale, ha annunciato oggi una nuova partnership strategica con la FIFA per il lancio e la gestione del servizio FIFA+ in tutto il mondo, trasformando il modo in cui gli appassionati di calcio accedono e interagiscono con questo sport. Questa partnership unisce due dei marchi piĂą influenti dello sport, riunendo la tecnolog.

