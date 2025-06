David Fattorini confermato allenatore del Costone femminile in Serie B

Il Costone Fides rinnova la fiducia in Coach David Fattorini, confermandolo alla guida del team femminile in Serie B. Dopo aver conquistato la salvezza senza playout nella scorsa stagione, la società punta sulla sua esperienza e determinazione per affrontare il nuovo campionato con rinnovato entusiasmo. Una scelta che testimonia l’impegno nel rafforzare il progetto e le ambizioni future. E così, si prepara una sfida avvincente sotto la guida di un coach ormai fondamentale per il club.

Coach David Fattorini sarà ancora l’allenatore del Costone femminile in Serie B. "Dopo l’ultima stagione che ha visto il raggiungimento della salvezza senza playout la società punta ancora sul coach senese per il futuro e getta così le basi per il nuovo campionato". Si legge così nel comunicato diffuso dal Costone Fides che, ad un mese circa dalla sua nascita come società che raggruppa il basket femminile e le giovanili del maschile della società della Piaggia, continua ad unire i pezzi del puzzle per la prossima stagione sportiva. "David è ormai un punto di riferimento per il Costone – ha affermato il presidente Matteo Borsi –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - David Fattorini confermato allenatore del Costone femminile in Serie B

Terzo anno al costone per il coach, reduce dalla vittoria del campionato regionale U15 Gold Vai su Facebook

