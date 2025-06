Darwin Nunez il rifiuto che può cambiare tutto | dietrofront inaspettato

Il futuro di Darwin Nunez potrebbe essere appena scritto da un inatteso colpo di scena: il suo presunto rifiuto potrebbe infatti rivoluzionare ogni previsione di mercato, lasciando tutti con il fiato sospeso. Mentre le trattative si intensificano e il Napoli si fa largo tra i papabili, il dietrofront del bomber uruguaiano apre scenari totalmente nuovi e imprevedibili. Resta ancora tutto da scoprire…

Il presunto rifiuto dell’attaccante uruguaiano potrebbe cambiare ogni scenario in vista dell’estate: tutti i dettagli sul dietrofront inaspettato del giocatore Resta ancora incerto il futuro di Darwin Nunez, che nelle ultime ore è tornato al centro dei riflettori per le trattative di mercato che coinvolgono anche il Napoli. L’uruguaiano è tra i nomi valutati dalla dirigenza azzurra e da Antonio Conte per rinforzare la rosa e l’attacco nella prossima stagione. Al fianco di Romelu Lukaku, o all’occorrenza come suo sostituto, viene considerato il profilo ideale. Il classe ’99 compirĂ 26 anni tra 10 giorni ed è nel pieno della sua maturitĂ calcistico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Darwin Nunez, il rifiuto che può cambiare tutto: dietrofront inaspettato

