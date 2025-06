Darren Aronofsky torna alla regia con Breakthrough thriller psicologico con protagonista Dwayne Johnson

Darren Aronofsky, il visionario dietro capolavori come Il cigno nero e Requiem for a Dream, torna alla regia con un emozionante thriller psicologico intitolato Breakthrough. Prodotto da A24 e con Dwayne Johnson nel cast, questa nuova avventura promette di sfidare i confini della mente e dell’anima, portando gli spettatori in un viaggio intenso e sorprendente. La sua creatura cinematografica si prepara a catturare l’immaginazione di tutti, rendendo ogni scena un’esperienza unica e coinvolgente.

Il regista de Il cigno nero torna dietro la macchina da presa per Breakthrough, un nuovo progetto targato A24 che vede Dwayne Johnson nel cast. Darren Aronofsky è pronto a tornare dietro la macchina da presa con Breakthrough, un nuovo thriller psicologico prodotto da A24. Il regista di Requiem for a Dream, The Wrestler e Il cigno nero guiderà un cast che include anche Dwayne Johnson, in un ruolo sorprendentemente lontano dai suoi abituali personaggi. Il film, scritto dal promettente Zeke Goodman, è un thriller psicologico ambientato nella California del Sud nei primi anni Duemila. Johnson non interpreterà il protagonista, ma un personaggio secondario carismatico e manipolatore: un guru dell'auto-aiuto che esercita un'influenza crescente su un giovane in crisi d'identità.

