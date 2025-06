Damiani | Chivu-Inter? Scommessa ma sono convinto di questo!

L’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter segna un nuovo capitolo per la stagione di Milano, portando entusiasmo e rinnovamento. Damiani, noto agente Fifa, commenta questa scommessa, convinto delle potenzialità del giovane allenatore. Con il ritorno di Allegri al Milan e l’ingresso di Igli Tare nella dirigenza, le big del calcio italiano si preparano a scrivere pagine sorprendenti. La sfida tra i due grandi di Milano si fa sempre più avvincente…

Damiani parla dell’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter. L’agente Fifa ha anche commentato il ritorno di Allegri sulla panchina del Milan e l’arrivo di Igli Tare alla dirigenza. NUOVE PANCHINE PER MILAN E INTER – Nella prossima stagione, già l’Inter in quella corrente perché non ha finito di giocare, la Beneamata e il Milan saranno allenate da due allenatori diversi rispetto all’annata passata. I rossoneri hanno riaccolto Massimiliano Allegri, mentre la dirigenza interista ha affidato la sua guida tecnica all’ex nerazzurro Cristian Chivu. Oggi peraltro, alle 23.15, l’allenatore rumeno si presenterà davanti alla stampa e giorno 18 alle 3 italiane debutterà sulla panchina interista al Mondiale per Club contro il Monterrey. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Damiani: «Chivu-Inter? Scommessa, ma sono convinto di questo!»

