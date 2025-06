Dall’Inghilterra il Tottenham sulle tracce di Pisilli

Dall’Inghilterra arriva una notizia che infiamma il calciomercato: il Tottenham sarebbe sulle tracce di Niccolò Pisilli, il giovane talento della Roma, recentemente rinnovato. Con il caldo che accelera le trattative, l'attenzione si sposta su questa possibile operazione di mercato che potrebbe cambiare il volto del centrocampo giallorosso. Riuscirà il club londinese a portare in Premier League il futuro del calcio italiano? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Con l’arrivo del caldo a scaldarsi non sono soltanto l’aria e le strade, ma anche le trattative di calciomercato. Tra le ulltime voci che stanno infiammando questo inizio di giugno c’è quella che vede protagonista Niccolò Pisilli. Come riportano numerosi media d’oltre manica, il talento classe 2004, fresco di rinnovo con la Roma sarebbe finito nel mirino del Tottenham, pronti a sfruttare il tesoretto ricevuto dalla vittoria dell’Europa League dello scorso maggio. Gli Spurs avrebbero già avviato i contatti con il club giallorosso nel tentativo di portare il talento azzurro a giocare in Premier League, cercando di anticipare la forte concorrenza di altre squadre provenienti dallo stesso campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it