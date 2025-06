Dall’economia al risparmio ’La Banca per i giovani’

Dall'8217economia al risparmio, "La banca per i giovani" della Cassa di Risparmio di Fermo apre le porte del mondo finanziario ai più giovani, rendendo l'economia accessibile, coinvolgente e vicina alle loro vite. Con iniziative come incontri scolastici e laboratori creativi, il progetto mira a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di gestire il proprio futuro finanziario. Scopri come questa iniziativa può fare la differenza nel percorso educativo delle nuove generazioni.

Raccontare il mondo dell’economia ai ragazzi, per far capire loro il valore del risparmio e l’importanza di avere una banca legata al territorio. ’La Banca per i giovani’ è il progetto della Cassa di Risparmio di Fermo pensato per coinvolgere e avvicinare il mondo dei giovani e della scuola verso le tematiche economiche. Tra le diverse iniziative che fanno parte della proposta, ci sono Carifermo incontra la scuola, Crea il logo, Oggi vado in Banca. Grazie a Carifermo incontra la scuola, in questo anno scolastico, si sono svolti 18 incontri, coinvolgendo circa 300 studenti di 25 classi di 5 Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’economia al risparmio ’La Banca per i giovani’

