Dalle liste d' attesa alla corruzione il M5Stelle porta in piazza cittadini e sindacati al grido Sanità per tutti

Dalle liste d’attesa alla corruzione, il M5S mobilita cittadini e sindacati in una grande manifestazione a Palermo, portando in piazza le testimonianze di chi lotta per un diritto fondamentale: la sanità per tutti. Tra le voci più toccanti, quella di una mamma di una bimba seguita al centro di cardiochirurgia di Taormina, rischiando la chiusura. Un richiamo forte per chiedere riforme concrete e un nuovo volto al sistema sanitario italiano.

Ci sarà anche la a mamma di una bimba seguita al centro di cardiochirurgia di Taormina che rischia la chiusura fra le testimonianze che saranno portate in piazza domani pomeriggio a Palermo per la grande manifestazione organizzata dal M5Stelle per fare il punto sulle carenze della Sanità in.

