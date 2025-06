Dalle gite in barca al… rastrello | Yamal vacanze italiane per il fenomeno del Barcellona

Lamine Yamal, il prodigioso talento del Barcellona, ha scelto le meraviglie italiane per ricaricare le energie dopo una stagione intensa. Da Pantelleria alla Sicilia, tra gite in barca e momenti di relax, il giovane campione si concede un meritato riposo, dimostrando che anche i fenomeni hanno bisogno di pause per tornare più forte che mai. Scopriamo insieme come Yamal vive l’estate tra mare e divertimento, un esempio di stile di vita e passione.

(Adnkronos) – Lamine Yamal e le sue vacanze italiane. Il fenomeno del Barcellona, fresco di rinnovo di contratto fino al 2031 con il club blaugrana, ha passato alcuni giorni di riposo a Pantelleria, dopo le fatiche di Nations League con la Spagna. Il 17enne ha fatto tappa in Sicilia, divertendosi tra sole, mare, gite in

Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia a Pantelleria. Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita che cosa mangia in Sicilia? Pollo e p Vai su Facebook

