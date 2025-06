Dalle 4500 piante all' orto condiviso illustrato il progetto sul nuovo parco della zona est

Dalle 4.500 piante all’orto condiviso, il progetto del nuovo parco urbano di Ferrara sta prendendo forma, trasformando un’area di 55mila metri quadrati in un’oasi verde da vivere e condividere. Venerdì 13, circa 110 cittadini hanno partecipato all’incontro pubblico in cui è stato illustrato il piano, ascoltando le idee e i desideri della comunità. Un passo importante verso un futuro più verde e coinvolgente, che promette di arricchire la vita di tutta la zona est.

Davanti a circa 110 cittadini, nella giornata di venerdì 13 si è svolto l'incontro pubblico di presentazione del nuovo grande parco urbano che sorgerà in via Caldirolo, nella zona Est di Ferrara, su un'area verde di 55mila metri quadrati. Nell'appuntamento, è stato spiegato ai cittadini ferraresi.

