Dall' Ail non solo supporto domiciliare | al via nuovi servizi per i pazienti oncoematologici e ematologici

L'Ail di Forlì-Cesena amplia i propri orizzonti: non più solo supporto domiciliare, ma anche nuovi servizi dedicati ai pazienti oncoematologici ed ematologici e ai loro familiari. Sabato 21 giugno, dalle 10 alle 12.30, nella sala conferenze di Viale Roma 88, verranno presentate queste novità, frutto del generoso contributo delle Fondazioni. Un passo importante per migliorare la qualità di vita di chi affronta queste sfide, e un invito a scoprire come possiamo fare la differenza insieme.

Sabato 21 giugno, dalle 10 alle ore 12.30, la sala conferenze dell'Ail Forlì-Cesena, in Viale Roma 88, ospiterà la presentazione dei nuovi servizi destinati ai pazienti oncoematologici ed ematologici e per i familiari, che Ail ha potuto rendere disponibili grazie al contributo delle Fondazioni.

