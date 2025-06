’Dalla stalla a Cinecittà’ Un film su Giorgio Trestini

Da un’umile stalla di Budrio alle luci di Cinecittà: la storia di Giorgio Trestini, un contadino alto e magro che, contro ogni previsione, ha conquistato il grande schermo. Un viaggio tra sogni, determinazione e incontri memorabili con icone del cinema italiano. Chi avrebbe mai immaginato che quell’attore improbabile avrebbe scritto pagine di celebrità assieme a Ornella Vanoni, Mastroianni e altre leggende? E chi, se non lui, potrebbe ancora sorprenderci?

Giorgio Trestini nasce a Budrio 88 anni fa. Contadino, alto un metro e 86. "Gambe di spago" lo chiamano i compagni tanto è magro. Quando gli viene in mente di fare l’attore, la mamma chiede aiuto al parroco per guarirlo da quella velleità giovanile. Ancora non sapevano che Trestini avrebbe attraversato grandi e piccoli schermi accanto a Ornella Vanoni, Ottavia Piccolo, Barbara Bouchet e Marcello Mastroianni. E chi se lo sarebbe immaginato, poi, che la sua satira di costume L’amore di gruppo, cult dell’underground anni ’70, sarebbe stato replicato ininterrottamente per quasi trent’anni. Dalla stalla a Cinecittà è il documentario di Massimiliano Sassi che vuole celebrare Trestini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it