Dalla Regione 450mila euro per un nuovo impianto polisportivo accanto alla scuola media

Un investimento di 450mila euro dalla Regione Emilia-Romagna trasformerà la scuola media Ressi Gervasi di Cervia in un polo sportivo all’avanguardia, con un nuovo impianto polisportivo vicino alla scuola. A questa cifra si aggiunge un ulteriore contributo di 455mila euro per la realizzazione di una tensostruttura ad archi, un progetto che promette di potenziare l’offerta sportiva e il benessere degli studenti, portando nuove opportunità di crescita e aggregazione nel territorio.

In arrivo 455mila euro per realizzare una nuova tensostruttura ad archi. È questa la cifra assegnata dalla Regione Emilia-Romagna al Comune di Cervia per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polifunzionale nella scuola secondaria di primo grado Ressi Gervasi, in via Caduti per la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dalla Regione 450mila euro per un nuovo impianto polisportivo accanto alla scuola media

