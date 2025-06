Dalla Juventus al Napoli ora l’affare è in stand-by | la mossa di Tudor spiazza il DS Manna!

Dalla Juventus al Napoli: un affare che si fa attendere, mentre Tudor sorprende tutti. Il club partenopeo lavora incessantemente per rinforzare la rosa con un volto noto dei bianconeri, ma le recenti mosse del tecnico e le decisioni di Manna stanno rivoluzionando i piani. La tensione si intensifica: quali saranno le prossime mosse di questa intricata trattativa? Rimaniamo in attesa di scoprire come si sviluppa questo intrigante intreccio di calcio mercato.

Il Napoli lavora da tempo per ingaggiare un noto calciatore della Juventus. Quest'ultima, però, avrebbe cambiato i propri piani nelle ultime ore. Il Napoli lavora sul mercato ininterrottamente. In modo particolare, il club azzurro starebbe puntando un noto calciatore della Juventus per rinforzare la squadra. Infatti, da tempo, il DS Manna è sulle tracce di un pilastro bianconero. Nelle ultime ore, però, la scelta di Igor Tudor avrebbe complicato e non poco i piani azzurri. Tudor blinda Gatti: salta l'affare con il Napoli?. Il Napoli rischia di perdere un noto obiettivo di mercato. Infatti, da diverso tempo, gli azzurri starebbero seguendo Federico Gatti.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Mezza Serie A aspetta la scelta di Antonio Conte Se dovesse restare a Napoli, allora Allegri potrebbe finire al Milan, con Sarri tra Atalanta e Lazio, e Tudor che potrebbe rimanere alla Juve ? Se però decidesse di andare alla Juventus, allora rischierebbe Vai su Facebook

Conte dimenticato, UFFICIALE - Juventus, Tudor rinnova: la data di scadenza; Calciomercato Napoli, vicino Musah dal Milan per 25 milioni di euro; Tutto il mercato in.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Tudor. E Conte allontana il ritorno - Il tecnico croato ha prolungato di un anno, con opzione per un'altra stagione, il suo contratto con i bianconeri

CDS - Napoli, definito l'affare Musah col Napoli: si ragiona sulle visite mediche - Il Corriere dello Sport si sofferma sul possibile arrivo di Musah al Napoli: "L'acquisto del centrocampista, 22 anni e 80 partite in due stagioni del Milan, è teoricamente definito per 25 milioni di e

SKY - Juventus, Tudor ha firmato il rinnovo: i dettagli del contratto - L'allenatore ha prolungato la sua permanenza a Torino fino al 2027, con opzione per il 2028.