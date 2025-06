Dalla Juve al Milan affare da 22 milioni | Allegri ha la sua ‘vendetta’

Dalla Juventus al Milan, un affare da 22 milioni di euro potrebbe cambiare le sorti del calcio italiano. Allegri ha la sua “vendetta” e il Milan si prepara a sfidare i vecchi rivali con un colpo importante nel calciomercato estivo. Tra tensioni e alleanze sempre più strette tra Serie A e Premier League, le trattative si fanno più intense che mai. La prossima mossa potrebbe riscrivere gli equilibri del campionato...

Il Milan di Massimiliano Allegri può avere la meglio sulla Juventus, concludendo un affare da oltre 20 milioni di euro con la Premier League. Il filo che lega la Serie A alla Premier League è sempre più elastico e doppio. Con l’avvicendarsi della sessione estiva di calciomercato, s’intensificano gli affari fra i due campionati e il più recente in ordine d’indiscrezioni coinvolge sia il Milan e che la Juventus, con i rossoneri che potrebbero guadagnare un vantaggio importante sui bianconeri. Sorride il tecnico Massimiliano Allegri. (ANSA) – tvplay Infatti, dopo circa tre stagioni trascorse a nord di Londra e correndo avanti e indietro sull’erba dell’ Emirates Stadium, l’ Arsenal potrebbe congedarsi da uno dei suoi difensori, ovvero Oleksandr Zinchenko, per il quale – secondo informazioni riferite da ‘CaughtOffSide – i suoi agenti starebbero dialogando con società italiane e tedesche. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Dalla Juve al Milan, affare da 22 milioni: Allegri ha la sua ‘vendetta’

In questa notizia si parla di: milan - affare - milioni - allegri

Milan, Guardiola vuole Reijnders entro inizio giugno: a 75 milioni di euro l'affare può andare in porto - Milano si prepara a un colpo di mercato: Guardiola desidera Tijjani Reijnders entro inizio giugno, con una valutazione di 75 milioni di euro.

? Vlahovic nel mirino del Milan: Allegri spinge per il serbo. La dirigenza rossonera potrebbe offrire un contratto da 5 anni con un ingaggio a 7 milioni di euro a stagione. Retegui Milan, affare impossibile ? @la_rossonera La Milano Rossonera Vai su Facebook

Contatti in corso tra #Milan e #Chelsea per trovare un accordo sulle cifre di #Maignan. La posizione di #Maignan: vuole andare nel club inglese, lo ha comunicato già ad #Allegri e alla dirigenza. Spera che Milan e Chelsea trovino un accordo, ma se non dove Vai su X

Milan, arriva la punta per Allegri: subito 25 milioni; Milan, il sogno è Dusan Vlahovic: il piano di Max Allegri | .it; Marco Pellegrino al Boca Juniors: affare chiuso con il Milan per 3,5 milioni.

Milan, arriva la punta per Allegri: subito 25 milioni - Il Milan vuole subito chiudere l'affare in attacco per 25 milioni di euro ... calciomercato.it scrive

Ha dato l’ok al trasferimento, vuole tornare: affare Milan - Il Milan proverà ad accontentarlo ma la trattativa è bloccata ... Come scrive milanlive.it

Caos Milan, la trattativa diventa un caso: ora Allegri ha un problema - Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera si ritrovano ora con una bella gatta da pelare che può diventare un problema per il futuro. Segnala spaziomilan.it