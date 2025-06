Dalla danza e dalle percussioni fino alle maschere in carta pesta | al via i laboratori per bambini nell' HUB socio culturale Sichelgaita

Dalla danza alle percussioni, fino alle maschere in carta pesta: un mondo di creatività aspetta i piccoli nell’hub socio-culturale Sichelgaita. Con l’estate alle porte, si apre una stagione ricca di iniziative, laboratori e eventi pensati per i bambini e i ragazzi, promuovendo divertimento e apprendimento. Come annunciato dall’assessore Paola De Roberto, partono i laboratori gratuiti che stimoleranno immaginazione e talento, rendendo questa estate indimenticabile per tutti.

Al via l’estate dedicata ai più piccoli, tra iniziative, laboratori, centri estivi e piccoli-grandi eventi per tutti i bambini e i ragazzi. In particolare, come annunciato dall'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, partono i laboratori gratuiti di “Danza e Percussioni” e de. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Dalla danza e dalle percussioni, fino alle maschere in carta pesta: al via i laboratori per bambini nell'HUB socio culturale Sichelgaita

In questa notizia si parla di: laboratori - danza - percussioni - bambini

Il mese di giugno dell'Area Settebello a7b è all'insegna della musica jazz, danza, contest per giovani band e laboratori per bambini - Giugno si accende all’area Settebello a7b di Rimini con un mese ricco di musica, danza e creatività dedicato ai giovani e alle famiglie.

benESSERE 07•08 giugno 2025 Il Festival prevede un ricco programma di attività, trattamenti olistici individuali e sessioni di gruppo con operatori professionisti, laboratori di musica, danza, canto, teatro per bambini, escursioni e musica dal vivo! PRENOTAZIO Vai su Facebook

Dalla danza e dalle percussioni, fino alle maschere in carta pesta: al via i laboratori per bambini nell'HUB socio culturale Sichelgaita; Inaugurazione rassegna e mostra 'Animali narranti'; Centro in festa fa il pienone. Tra musica, degustazioni e laboratori per grandi e piccini.

Danza, spettacolo e laboratori per bambini al Teatro del Lido - Ostia – Laboratori per bambini, danza e spettacolo per un altro straordinario week end al Teatro del Lido di Ostia da venerdì 4 a domenica 6 dicembre. Segnala ostiatv.it

Laboratori per bambini. Si riparte a Primavera - Nella prossima Primavera riprendono le attività dei laboratori didattici per bambini dai 3 ai 10 anni, organizzati alla biblioteca della Ghisa, il Museo Magma e la pinacoteca Civica. Si legge su lanazione.it

"Affrettati lentamente", laboratorio per bambini e famiglie: danza, lettura e gioco al Parco Mennea - Sabato 7 giugno alle ore 10 nell’Orto del Parco Mennea (ingresso dal parcheggio di corso Racconigi 236, Torino) laboratorio per famiglie “Affrettati lentamente kids” a cura di Chiara Puleo. Da torinotoday.it