Dalla Commissione Ue a Londra si afferma la linea Meloni | Alla Cedu troppe sentenze a favore dei migranti

delle sue enormi sfide, si trova al centro di un dibattito acceso e complesso. La recente posizione della commissione UE, che sostiene la linea del governo italiano e evidenzia come troppe sentenze a favore dei migranti abbiano complicato le politiche di sicurezza, riflette questa tensione crescente tra valori europei e priorità nazionali. Un tema caldo che richiede una riflessione profonda sulle future direzioni dell’Europa e sulla sua capacità di affrontare le sfide migratorie con equilibrio e fermezza.

Nato nel 1985 per abolire i controlli al confine tra alcuni Stati membri, il trattato di Schengen ha segnato un passaggio epocale verso la libera circolazione in Europa. Ma oggi, mentre Bruxelles ne celebra i quarant’anni con nostalgie da vecchia Europa senza barriere, a Lussemburgo si alzano i muri sul tema migranti. L’Unione europea, sospesa tra la necessità concreta di difendere i propri confini e l’inerzia ideologica dell’integrazione ad ogni costo, comincia finalmente a seguire il solco tracciato da Roma: rigore, controllo e archiviazione definitiva dell’utopia delle frontiere aperte. Proteggere i confini europei esterni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla Commissione Ue a Londra, si afferma la linea Meloni: «Alla Cedu troppe sentenze a favore dei migranti»

In questa notizia si parla di: commissione - londra - afferma - linea

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth afferma che il Pentagono ha preparato i piani per invadere la Groenlandia e Panama: «Il nostro compito è... Vai su Facebook

Dalla Commissione Ue a Londra, si afferma la linea Meloni: «Alla Cedu troppe sentenze a favore dei migranti; Zelensky: Pronti a firmare accordo su terre rare. Macron e Starmer lavorano a tregua di 1 mese - La proposta di tregua di Parigi e Londra: “Nell'aria, nei mari e nelle infrastrutture energetiche; Su The Lancet Diabetes & Endocrinology un’importante revisione alla diagnosi di obesità.

Residenza, Londra adotta una linea più morbida per i cittadini Ue - L’Home Office ha aperto uno spiraglio, concedendo la possibilità ai cittadini Ue di fare ... ilsole24ore.com scrive

Commissione, ci aspettiamo l'applicazione delle linee guida sulla plastica monouso - Lo chiarisce la portavoce della Commissione europea Vivian Loonela in riferimento alle critiche che dall'Italia, ma anche da associazioni di categoria e Ong, sono piovute sulle linee guida per l ... Come scrive ansa.it

Commissione pubblica linee guida per definire il "danno ambientale" - Gli orientamenti sono stati resi necessari per chiarire la portata del temine nell’ambito dell ... Come scrive ansa.it