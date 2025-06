Dal taglio dell’Irpef al sì alla nuova pista La Toscana di Stella

La Toscana si prepara a una svolta con "La Toscana dei sì", il nuovo ambizioso programma di Forza Italia che mira a rilanciare la regione. Dalla riduzione dell’Irpef alla realizzazione di termovalorizzatori, ogni intervento è pensato per creare sviluppo e benessere. Con il 20 giugno all’orizzonte, l’attesa cresce: quale sarà il volto del centrodestra toscano? La sfida è aperta, e il futuro si costruisce ora.

Lo hanno battezzato " La Toscana dei sì " ed elenca una serie di interventi ritenuti prioritari: dal taglio dell’ Irpef ai termovalorizzatori. È il programma di Forza Italia in vista delle regionali, che verrà presentato il 20 giugno al Principe di Piemonte a Viareggio, dopo essere stato anticipato ieri alla stampa a Firenze. In attesa che il candidato unico del centrodestra emerga da un lavoro di sintesi sempre più complicato (ultimo tassello le tensioni per il passaggio del consigliere Marco Landi dalla Lega a Fdi), gli azzurri spostano insomma l’attenzione sulle idee. "Non si può più dire no – ha detto il segretario regionale azzurro Marco Stella - ma bisogna dire dei grandi sì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal taglio dell’Irpef al sì alla nuova pista. La Toscana di Stella

