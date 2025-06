Dal Real Madrid alla Juve ha salutato tutti | la colpa è del Milan

Dal Real Madrid alla Juve, un saluto che chiude un capitolo e ne apre uno nuovo. La colpa 232 del Milan ha fatto discutere, ma ora l’attenzione si sposta sulle novità di calciomercato che coinvolgono sia il Casa Blanca che il Diavolo. La Juventus di Igor Tudor, fresca di qualificazione in Champions League, si prepara ad affrontare il mondiale per club, con l’esordio contro l’Al-Ain previsto per giovedì prossimo. Dal Real...

La Juve sarà impegnata a breve nel mondiale per club, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano sia il Real Madrid che lo stesso Milan. La Juventus di Igor Tudor, dopo aver conquistato un posto alla prossima edizione della Champions Lague, è pronta per disputare il mondiale per club. I bianconeri, infatti, esordiranno in questa nuova competizione giovedì prossimo contro l’Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti. (LaPress) tvplay.it Come ammesso dallo stesso Comolli in conferenza stampa, di fatto, la Juventus punta molto a fare una bella figura nella prima edizione del mondiale per club. 🔗 Leggi su Tvplay.it