Dal Messico alla Cina | 11 studenti vincono le borse di studio finanziate da Cariverona per trascorrere all' estero il prossimo anno scolastico

Dal Messico alla Cina, undici studenti italiani conquistano il mondo con le loro eccellenze. La cerimonia di premiazione, svoltasi il 11 giugno presso la sede di Fondazione Cariverona, ha celebrato i vincitori delle borse di studio "Giovani in movimento". Questi giovani talenti partiranno il prossimo anno scolastico per vivere esperienze internazionali uniche, arricchendo il proprio percorso e contribuendo a costruire un futuro globale più aperto e competente.

Si è svolta nella mattinata di mercoledì 11 giugno, nella sede di Fondazione Cariverona, la cerimonia di premiazione degli undici studenti e studentesse vincitori delle borse di studio del bando "Giovani in movimento", promosso dalla Fondazione in collaborazione con Fondazione Intercultura.

