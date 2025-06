Dal Lambro riaffiora un cadavere recuperato il corpo di un uomo a Peschiera Borromeo

Un inquietante ritrovamento scuote Peschiera Borromeo: il corpo senza vita di un uomo emerge dalle acque del Lambro, lasciando la comunità sgomenta e con molte domande senza risposta. La vicenda apre un giallo ancora irrisolto, mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa tragica scoperta. Restate con noi per aggiornamenti su questo misterioso caso che ha sconvolto il Milanese.

Drammatico ritrovamento nelle acque del Lambro a Peschiera Borromeo, nel Milanese. Il corpo di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato 14 giugno. Il corpo che riaffiora dal fiume Non si sanno le generalità, ne da dove provenga il corpo di un uomo che è riaffiorato dal Lambro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Dal Lambro riaffiora un cadavere, recuperato il corpo di un uomo a Peschiera Borromeo

In questa notizia si parla di: corpo - lambro - uomo - riaffiora

Dal Lambro riaffiora un cadavere, recuperato il corpo di un uomo a Peschiera Borromeo.

Dal Lambro riaffiora un cadavere, recuperato il corpo di un uomo a Peschiera Borromeo - Attualmente non sono note le sue generalità e non si sa da dove provenga il cadavere ... Segnala milanotoday.it

Trovato corpo di un uomo nel fiume Lambro in stato di decomposizione: chi era la persona deceduta e perché non aveva vestiti? - L'intervento di recupero, in via Rombon, dopo che un passante aveva dato l'allarme, è stato reso difficoltoso ... leggo.it scrive

Milano, recuperato il corpo di un uomo nel fiume Lambro - Vigili del fuoco in azione in via Rombon, a Milano, nello specchio del fiume Lambro dove è stato recuperato il corpo di un uomo, segnalato da un passante nella mattinata di oggi, 26 novembre. Segnala tg24.sky.it