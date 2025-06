Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati perché lui non voleva fissare la data delle nozze

Dakota Johnson e Chris Martin si sono detti addio dopo otto anni di amore, a causa delle esitazioni del frontman dei Coldplay sul matrimonio. Una fonte di Page Six svela che i tentennamenti di lui hanno esasperato l’attrice, ma ci sarebbero anche altri motivi alla base della rottura. Una storia che lascia molti interrogativi sul futuro dei due protagonisti.

Lo ha rivelato una fonte a Page Six, spiegando che i tentennamenti del rocker dei Coldplay sul tema matrimonio avrebbero portato l'attrice all'esasperazione. Dietro la rottura dopo otto anni d'amore, tuttavia, ci sarebbero anche altri motivi.

