da villasanta a sorrento in bici il giro speciale di paolo e lino

due ruote, tra paesaggi mozzafiato e sfide da conquistare. Un viaggio che unisce amicizia, passione e un pizzico di avventura, celebrando un traguardo così speciale con un'impresa memorabile. È la storia di un'amicizia che corre veloce, proprio come le loro biciclette lungo le strade del Bel Paese. Un racconto che ispirerà chi sogna di vivere l’Italia pedalata dopo pedalata.

L’asfalto caldo sotto le ruote, la polvere sollevata dalle strade bianche, il blu intenso del Tirreno all’orizzonte. Sono questi gli ingredienti di un’avventura indimenticabile, un regalo speciale per un traguardo importante: i 50 anni di Paolo Viganò. Insieme all’amico Lino Romellini, Paolo ha trasformato un’idea nata tra le chiacchiere nella sede del Bici Club Agrate in un’epica traversata dell’Italia, da Villasanta a Sorrento, in sella alle loro fedeli bici gravel. Attraversare l’Italia in bicicletta: un progetto che era nell’aria da tempo nelle uscite settimanali del Bici Club Agrate. Per Paolo, ex triatleta con un passato agonistico e una passione per strada, mountain bike e gravel, il viaggio perfetto per festeggiare il mezzo secolo di vita in modo originale e avventuroso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it