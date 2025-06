Da Tripoli a Roma il piano dei servizi per controllare gli sbarchi

Da Tripoli a Roma, il piano di sicurezza si intensifica per gestire gli sbarchi e garantire la stabilità. L’agenda del generale Giovanni Caravelli, capo dei servizi di sicurezza esterna, si è riempita di incontri strategici, tra cui la visita a Tripoli per dialogare con i leader locali. Un percorso cruciale che rivela l’impegno delle autorità italiane nel fronteggiare le sfide migratorie. Scopri di più su questa intricata operazione e le sue implicazioni.

L’agenda del capo dei servizi di sicurezza esterna, generale Giovanni Caravelli, è stata piuttosto fitta negli ultimi giorni. Martedì era a Tripoli per incontrare i vertici del precario governo del. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Da Tripoli a Roma, il piano dei servizi per controllare gli sbarchi

In questa notizia si parla di: tripoli - servizi - roma - piano

Ci vediamo in piazza Vittorio Emanuele II a Roma, alle ore 14.00. Uniamo le nostre voci per chiedere la fine delle violenze del governo Netanyahu. Sollecitiamo l’immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, la condanna dei crimini di guerra e un rinnovat Vai su Facebook

Da Tripoli a Roma, il piano dei servizi per controllare gli sbarchi; Giovanni Caravelli, il capo degli 007 è l’informatore di Almasri: così ha svelato a Tripoli i nomi dei ricercati della Cpi; Da Roma a Tripoli, dopo 10 anni torna il collegamento aereo con la Libia.

Roma approva il piano sociale cittadino con 15 piani municipali per uniformare i servizi - Roma approva il nuovo piano sociale cittadino, frutto di un confronto con terzo settore, sindacati e cittadini, per garantire servizi sociali più accessibili e omogenei nei 15 municipi della città. Scrive gaeta.it

Nuovo schema-matrioska di Roma Capitale per il “welfare territoriale” nei municipi - Un piano triennale per rafforzare i servizi sociali, ascoltare i territori e costruire una rete di interventi mirati su fragilità, povertà e marginalità. Segnala ilfoglio.it

Dai servizi ad Almasri, il piano contro l'Italia. E una giudice dell'Aja: "Corte incompetente" - «In prima battuta c'è un disegno, una strategia, per mettere in crisi le relazioni fra Roma e Tripoli ... Come scrive ilgiornale.it