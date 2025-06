Da Renga a Irene Grandi | ecco il Pse Music Festival

Dalla magia di Renga a Irene Grandi, il Pse Music Festival si presenta come il nuovo protagonista dell’estate 2025, portando musica di qualità nel cuore della città. Con concerti imperdibili, eventi coinvolgenti e un fitto calendario che spazia tra tribute band, DJ set e grandi nomi della scena italiana, questa manifestazione promette di rendere indimenticabile la stagione estiva. Un’occasione unica per vivere la musica in modo autentico e coinvolgente, pronta a conquistare il pubblico di tutte le età.

Musica a gogo, in città. Agli appuntamenti del 28 giugno, con la Jolly Tribute Band degli 883 e il dj Molella Maurizio; del 29 giugno, con Cristina D’Avena in concerto; del 2 agosto, con il concerto di Gaia per la Notte +Rosa, adesso si aggiunge anche il neonato Pse Music Festival, una delle novità dell’ estate 2025 voluta dall’amministrazione comunale supportata da Regione, Confartigianato e agenzia Event. Un programma che prevede 5 appuntamenti tra agosto e settembre e Radio Subasio come media partner. Si parte il 9 agosto, in pineta, con Radio Subasio band contest, concorso per band emergenti locali, cui seguirà il dj set con Davide Berton e Ignazio Failla, due degli speaker più amati di Subasio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Renga a Irene Grandi: ecco il Pse Music Festival

