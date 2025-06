da pisa al cairo per la marcia a gaza

da Pisa al Cairo, per una marcia che attraversa il mare e i confini, alla ricerca di solidarietà e giustizia a Gaza. La storia di Paolo, 30 anni, educatore appassionato, ci ricorda che il vero viaggio non è solo geografico, ma anche un percorso di impegno e speranza. Con coraggio e determinazione, affronta rischi e incertezze, perché alcuni obiettivi valgono ogni sacrificio. E mentre il mondo osserva, lui si prepara a fare la differenza.

di Mario Ferrari La sveglia è suonata molto presto giovedì mattina per Paolo (nome di fantasia per tutelare il protagonista della storia), 30 anni, educatore impegnato nel sostegno ai bambini con disabilità. Ma quella che potrebbe sembrare una comune partenza estiva da Pisa verso l’Egitto – con volo da Milano – non ha nulla del viaggio turistico. "So che potrei essere fermato, espulso, perfino arrestato dalle forze di polizia egiziane, ma è un rischio che ho deciso di correre per far sentire la voce del popolo palestinese ". Con questo desiderio, infatti, il giovane si è deciso ad affrontare "un viaggio di 50 chilometri a piedi nel deserto, con tutto quello che serve sulle spalle, dormendo in tenda, senza lavarmi e con quasi 50 gradi", mentre si sono susseguite su giornali e tv le immagini dei suoi "compagni di viaggio", già arrivati in Egitto, che sono stati intercettati e contrastati dalle forze dell’ordine locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it