Da Nunez a Gyokeres e Retegui | si accende il gran ballo degli attaccanti Le big di A in prima fila

Dalla scena di Nunez a Gyokeres e Retegui, si apre il grande spettacolo degli attaccanti più promettenti, con le big in prima fila. Vlahovic, Osimhen, Kean e gli altri centravanti sono pronti a scrivere pagine decisive, il cui destino potrebbe innescare un effetto domino destinato a rivoluzionare la Serie A. È il momento di scoprire chi dominerà il campo e cambierà le sorti del campionato.

Anche Vlahovic, Osimhen, Retegui e Kean tra i centravanti il cui futuro può scatenare un effetto domino in serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Nunez a Gyokeres e Retegui: si accende il gran ballo degli attaccanti. Le big di A in prima fila

In questa notizia si parla di: retegui - nunez - gyokeres - accende

Mercato Milan bollente! Nunez e Retegui per l’attacco: Allegri vuole… - Il mercato del Milan infiamma le passioni dei tifosi: Nunez e Reggio pronti a rafforzare l’attacco, mentre Allegri studia le mosse per costruire una squadra vincente.

Da Nunez a Gyokeres e Retegui: si accende il gran ballo degli attaccanti. Le big di A in prima fila.

Scarpa d’Oro: Gyokeres guida la classifica, Retegui il primo della Serie A - Victor Gyokeres (Sporting) (coefficiente 1,5) – 58,5 punti Kylian Mbappé (Real Madrid) – 58 Mohamed Salah (Liverpool) – 56 Harry Kane ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Juventus, non solo Osimhen: anche Gyokeres e Retegui per l'attacco - autore di 53 reti in 51 partite tra tutte le competizioni e secondo nella classifica della Scarpa d ... Lo riporta msn.com

Scarpa d'Oro, Gyokeres supera Salah in vetta. Retegui raggiunge Kane al 4° posto - Un'altra giornata di campionato è stata consegnata agli archivi e la corsa alla Scarpa d'Oro si fa sempre più entusiasmante. Scrive tuttomercatoweb.com