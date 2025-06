Da La ragazza di neve al nuovo La crepa del silenzio | Javier Castillo si racconta

L’arrivo de La crepa del silenzio nelle librerie ha acceso l’entusiasmo degli amanti del thriller. Javier Castillo, autore di successo e mente dietro la serie Netflix “La ragazza di neve”, si racconta in un’intervista esclusiva. Tra intriganti suspense e personaggi coinvolgenti, Castillo ci guida attraverso le sue opere, lasciandoci con il desiderio di scoprire perché non siamo ancora colpevoli, vostro onore, di lasciarli sfuggire. Un viaggio tra mistero e emozioni che non vorrete perdere.

L'arrivo nelle librerie de La crepa del silenzio è stata l'occasione per una chiacchierata con Javier Castillo, lo scrittore dietro un successo Netflix come La ragazza di neve. E ora arriva un altro interessante adattamento. Siamo colpevoli, vostro onore. Non avevamo ancora avuto l'opportunità di leggere le opere di Javier Castillo, pur conoscendo l'autore per i titoli che hanno ispirato la serie Netflix La ragazza di neve, le cui due stagioni adattano il romanzo omonimo e il successivo Il gioco dell'anima. Entrambi i libri hanno al centro una protagonista tormentata quanto forte, interessante e sfaccettata, Miren Triggs (nella serie Miren Rojo), che torna per chiudere il suo percorso letterario proprio con il libro pubblicato a metà maggio da Salani, che la reporter investigativa alle prese, insieme a Jim Schmoer, con la scomparsa del piccolo Daniel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da La ragazza di neve al nuovo La crepa del silenzio: Javier Castillo si racconta

