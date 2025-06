Da Jannik Sinner a Garlasco quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze sulle notizie più importanti della settimana? Da Jannik Sinner, protagonista nel mondo dello sport, a Garlasco, con eventi di cronaca e cultura, questa settimana ha riservato molte sorprese. Partecipa al nostro quiz e scopri quanto ne sai sui fatti che hanno fatto parlare l’Italia, dall’emozionante festa a Genova all’ultima triste notizia di cronaca. Sei curioso? Iniziamo!

Grande festa a Genova martedì 10 giugno, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto, per l’arrivo del veliero storico della Marina Militare per l’ultima tappa del suo giro del mondo, iniziato nel luglio 2023. Cronaca nazionale. Giovedì 12 giugno, il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, durante un inseguimento a seguito di un intervento per una rapina, è stato ucciso. Il carabiniere, in servizio nella compagnia locale, sarebbe dovuto andare in pensione a luglio. Rimane alta l’attenzione sul caso di Garlasco, con i Ris dei Carabinieri che hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Da Jannik Sinner a Garlasco, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - garlasco - quante

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Molti celebrano l’attesa per la doppia semifinale al Roland Garros di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti - nel giorno di una partita decisiva della Nazionale di calcio - come una sorta di storico “sorpasso“ della racchetta sul nostro sport nazionale. Detto che non è Vai su Facebook

Da Jannik Sinner a Garlasco, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ; Quanto vale il montepremi della finale del Roland Garros fra Sinner e Alcaraz: pioggia di milioni; Omicidio di Garlasco, l’avvocata di Andrea Sempio: «Io e il mio assistito minacciati di morte».

Da Jannik Sinner a Garlasco, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ - Leggi su Sky TG24 l'articolo Da Jannik Sinner a Garlasco, quante ne sai sulle notizie della settimana? Come scrive tg24.sky.it

Sinner, si riparte da Halle: Jannik è arrivato in Germania - Video - Il tennista azzurro è pronto a difendere il suo titolo nell'Atp 500 ... Si legge su msn.com

"Paghi le tasse dove giochi", Rune 'difende' Sinner nel 'caso Montecarlo' - Il tennista danese ha spiegato come funziona il sistema tributario rispetto ai montepremi dei tornei ... Come scrive msn.com