In un contesto di crisi sanitaria e sociale, la Puglia investe quasi un milione di euro per incentivare le donne a congelare gli ovuli, ma le voci di opposizione sollevano criticità sulla sicurezza e le pressioni indebite. La Regione sostiene la procreazione assistita, mentre il dibattito si infiamma tra sostenitori e detrattori. Ma quali sono davvero i rischi e i benefici di questa scelta? Scopriamolo insieme.

La sanità pugliese è allo sbando, ma la Regione finanzia la procreazione assistita. Pro vita denuncia: «Pressioni indebite sulle giovani: la pratica non è sicura».

Da Emiliano quasi 1 milione per spingere le donne a congelare i loro ovuli.

