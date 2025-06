Dà di matto solleva i tombini e li lancia in strada | bloccato con il taser

Un pomeriggio di caos a Calcinato, dove d224 di matto ha scatenato il panico sollevando e lanciando tombini in strada. Bloccato infine con un taser dai carabinieri, il giovane di circa 30 anni ha trasformato una tranquilla giornata in un vero spettacolo di follia. La sua azione ha suscitato sconcerto tra i residenti e sollevato interrogativi sulla salute mentale e sulla sicurezza pubblica. Un episodio che rimarrà impresso nella memoria del paese, lasciando aperti molti interrogativi.

Quello di giovedì è stato un pomeriggio movimentato a Calcinato, in via della Stazione, dove un cittadino italiano di circa 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver seminato scompiglio lanciando tombini in mezzo alla strada. Il giovane sollevava i pesanti chiusini e li scaraventava. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Dà di matto, solleva i tombini e li lancia in strada: bloccato con il taser

In questa notizia si parla di: tombini - strada - matto - solleva

? Dà di matto, solleva i tombini e li lancia in strada: fermato con il taser.

Dà di matto, solleva i tombini e li lancia in strada: bloccato con il taser - Quello di giovedì è stato un pomeriggio movimentato a Calcinato, in via della Stazione, dove un cittadino italiano di circa 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver seminato scompiglio ... Lo riporta bresciatoday.it

Tombino pericoloso: lui lo ripara, i vigili urbani lo multano - Quel tombino era veramente pericoloso, sollevato dal suo alloggiamento naturale lungo una strada percorsa da migliaia di cittadini. Riporta quotidianodipuglia.it

Tombini ‘asfaltati’, lago d’acqua nella strada - Visto che c’erano hanno gettato un manto di cemento anche sui tombini che si trovano lungo la strada. Lo riporta ilrestodelcarlino.it