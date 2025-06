Da cosa nasce il malessere dei lavoratori | l' analisi della Cisl

Marino Mazzini, segretario confederale Cisl Città metropolitana di Bologna (video a cura di Rita Bartolomei). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Da cosa nasce il malessere dei lavoratori": l'analisi della Cisl

In questa notizia si parla di: cisl - cosa - nasce - malessere

A luglio scade la proroga per la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, l'appello della Cisl: "Regione decida cosa fare" - A luglio scade la proroga per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina e la Cisl alza la voce. Il segretario generale Antonino Alibrandi chiede urgentemente chiarezza e decisioni dalla Regione Sicilia, sottolineando l'urgenza di conoscere le intenzioni per il futuro del centro.

Sei lavoratori della sanità si sono rivolti alla #CISL per malattia professionale. Non e’, purtroppo, un caso isolato quello raccontato dal Corriere Adriatico. Il disagio e il malessere dei dipendenti della sanità marchigiana sono diventati ormai la norma. Questi dip Vai su Facebook

L’emergenza lavoro. I timori del sindacato: Vertenze in aumento e il mercato fa paura; Sace, i lavoratori incrociano le braccia: indetto lo sciopero. Ma l'azienda replica con numeri e premi; Indagine della Cisl trasporti. Magri stipendi e turni faticosi i conducenti non ci stanno.

Cisl e Ugl: “Il 7 settembre primo sciopero nazionale del personale Ita. Tra i lavoratori un malessere che interferisce con le attività” - ha creato “una condizione di malessere che interferisce con il regolare e sereno svolgimento delle attività”. Scrive ilfattoquotidiano.it