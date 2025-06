Da chi calza il buonumore come un vestito sartoriale a chi vuole ritagliarsi spazi d’indipendenza L’oroscopo della settimana

Se desiderate calzare il buonumore come un vestito su misura o ritagliarvi spazi di autentica libertà, l’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati fa al caso vostro. Dalle decisioni che segnano una svolta a piccoli gesti quotidiani, scoprite cosa riservano le stelle per voi. Pronti a scoprire le previsioni che potrebbero cambiare il vostro destino? Ecco il vostro oroscopo settimanale, tra sogni e nuovi orizzonti.

D a chi ha deciso di smetterla con i compromessi e lo sguardo accondiscendente a chi è a un passo dalla felicità. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile In famiglia le dinamiche cambiano, complice un lavoro di responsabilizzazione grazie a nuovi ruoli professionali. Parola chiave della settimana: mutare. Toro 20 aprile – 20 maggio State bene nella vostra pelle e la persona che avete accanto trasmette stabilità. Potrebbero scattare annunci importanti. Parola chiave della settimana: armonia. Leggi anche › Il Tema Natale di Marguerite Yourcenar, Gemelli dall’animo nomade Gemelli 21 maggio – 21 giugno È bello vedervi calzare il buonumore come un vestito sartoriale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da chi calza il buonumore come un vestito sartoriale a chi vuole ritagliarsi spazi d’indipendenza. L’oroscopo della settimana

