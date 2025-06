Da 25 anni Libero resta dalla parte giusta della storia

Da 25 anni, Libero si distingue come un baluardo di libertà e verità, sempre dalla parte giusta della storia. Un quarto di secolo di impegno quotidiano nel difendere i valori fondamentali e raccontare il mondo senza veli. Con coraggio e passione, abbiamo scritto pagine di storia, sfidando le convenzioni e mantenendo fede ai nostri principi. E continueremo a farlo, perché la libertà è un valore che merita di essere difeso ogni giorno.

Libero ha compiuto 25 anni e in questo quarto di secolo non ha mai avuto dubbi sulla sua collocazione. Noi sappiamo da che parte stare, è un punto fermo, dichiarato dalla nostra testata. Siamo impegnati ogni giorno sul fronte della libertà. Il 18 luglio del 2000, il nostro quotidiano si presentò come una voce unica, originale, non conformista, con un linguaggio nuovo e il coraggio di sostenere idee scomode, lontane dalle rassicuranti ambiguità del giornalismo ciclostilato. Quando Al Qaeda colpì il cuore dell'America, fummo dalla parte giusta della storia, senza cambiare mai idea, senza dimenticare e perdonare, ecco perché 24 anni dopo siamo sempre quelli che non hanno paura di chiamare le cose con il loro nome, ecco perché sosteniamo Israele e il popolo ebraico, il suo diritto a esistere, ecco perché l'azione militare contro il progetto nucleare dell'Iran va appoggiata.

