Cybersecurity Premiata la 2B dell’Aldo Moro

La classe 2B dell’Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro di Solbiate Olona si distingue ancora una volta, aggiudicandosi il primo premio nel prestigioso progetto “Make the Difference: costruiamo sicurezza insieme”. Un riconoscimento che premia l’impegno degli studenti nella promozione di un uso consapevole e responsabile di internet e dei social media, in un’epoca in cui la sicurezza digitale è più cruciale che mai. La loro vittoria testimonia il valore dell’educazione alla cybersecurity e al comportamento etico online.

Un primo posto importante quello conquistato dalla classe 2B dell’Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro di Solbiate Olona, tra le scuole che in Lombardia hanno partecipato al progetto “Make the Difference: costruiamo sicurezza insieme“, sul tema dell’ uso responsabile del web e dei social media. L’iniziativa, proposta dalla polizia di Stato e Capgemini, partner globale per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende verso un mondo più digitale e sostenibile, ha coinvolto oltre duemila studenti lombardi delle scuole medie. A Milano in Regione la cerimonia di premiazione con il riconoscimento delle tre classi vincitrici che hanno realizzato progetti multimediali innovativi e coinvolgenti sul tema della sicurezza online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cybersecurity. Premiata la 2B dell’Aldo Moro

