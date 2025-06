Culle vuote ecco quali sono i comuni della provincia di Terni che rischiano di scomparire

Culle vuote: ecco quali sono i comuni della provincia di Terni che rischiano di scomparire. Con un lieve ma incoraggiante aumento di neonati rispetto all'anno scorso, la situazione demografica del territorio si presenta complessa ma non senza speranze. Potrebbe stare a significare che le culle...

In tutto il territorio provinciale, al primo gennaio 2025 risultano residenti 1.137 neonati: 581 maschi e 556 femmine. La buona notizia è che sono sensibilmente piĂą di quelli registrati al primo gennaio 2024, che erano 1.099: 556 maschi e 543 femmine. Potrebbe stare a significare che le culle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Culle vuote, ecco quali sono i comuni della provincia di Terni che rischiano di “scomparire”

In questa notizia si parla di: culle - sono - vuote - ecco

A Roma, nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio, è stato approvato il nuovo regolamento per il sostegno economico finalizzato al contrasto e al superamento della precarietà e dell'emergenza abitativa. Ecco cosa prevede Vai su Facebook

Culle vuote, ecco quali sono i comuni della provincia di Terni che rischiano di “scomparire”; Crisi demografica: senza bambini, l’Italia non ha futuro! Ecco le vere soluzioni; Primi nati 2025, corsa di mezzanotte: ecco come si chiamano i bimbi.

Culle sempre più vuote nella Tuscia. Poche, e inattese, le sorprese: ecco dove ci sono più bebè - A livello nazionale, con 379mila nuove nascite nel 2023 si conferma la china: rispetto al 2022 sono diminuite di 14mila unità (il 3,6% in meno). Secondo ilmessaggero.it

Culle vuote e pochi investimenti, Giovani industriali: “Basta galleggiare, serve un Italian dream” - La presidente Maria Anghileri apre il convegno di Rapallo e si rivolge al governo: “Abbiamo bisogno di un’Europa pro- Segnala msn.com

Culle vuote, numeri choc. Così le scuole sono a rischio - Basti pensare che quest’anno alcune primarie della provincia di Arezzo non sono riuscite per numero a ... Come scrive lanazione.it