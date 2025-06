Cubetti di ghiaccio ecco perché è meglio non mangiarli

Qual è il rischio reale di questa semplice abitudine? Scopriamo insieme come il consumo frequente di cubetti di ghiaccio possa compromettere la salute orale e quali strategie adottare per evitarlo, tutelando il sorriso nel tempo.

Proprio come mangiarsi le unghie, succhiarsi il pollice, digrignare i denti o mordersi l'interno delle guance, sgranocchiare cubetti di ghiaccio fa parte di quelle che chiamiamo parafunzioni orofacciali. Queste abitudini ripetitive, che non soddisfano le esigenze funzionali dell'organismo, sono potenzialmente dannose per la salute dentale. Quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine del consumo regolare di cubetti di ghiaccio? Qual è la causa di questa abitudine? Ecco alcune risposte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cubetti di ghiaccio, ecco perché è meglio non mangiarli

“Non mettete cubetti di ghiaccio nelle bevande dei bambini”: l’appello della pediatra - L'uso di cubetti di ghiaccio nelle bevande dei bambini può sembrare innocuo, ma secondo la pediatra Niamh Lynch, rappresenta un grave rischio.

