Crollo del ramo alle Cascine Fuori pericolo la giovane ferita Scatta il ’tagliando’ agli alberi

Un pomeriggio di tensione e preoccupazione si è trasformato in un momento di speranza, grazie alle notizie positive che arrivano dalla città. La giovane ferita nel parco delle Cascine sta migliorando, e l'attenzione si concentra ora sul suo completo recupero. La comunità può tirare un sospiro di sollievo, consapevole della forza del pronto intervento e della solidarietà che ha accompagnato questa drammatica giornata.

Un pomeriggio, quello di giovedì, vissuto con il cuore in gola, poi le prime notizie incoraggianti e infine, la nota, di Careggi diffusa ieri in giornata che autorizza tutti quanti a tirare un sospiro di sollieo. "Migliorano le condizioni" della 23enne colpita dalla caduta di un ramo di un albero nel parco delle Cascine informa infatti l'Azienda ospedaliero universitaria Cascine dove la giovane, originaria di Monza e in città per assistere, assieme al compagno, al concerto dei Guns N' Roses era stata trasportata in codice rosso. La prognosi, spiegano i sanitari, "è favorevole ed è previsto un pieno recupero dopo l'intervento chirurgico eseguito per la stabilizzazione di una frattura vertebrale, fortunatamente senza conseguenze neurologiche".