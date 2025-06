Crisi in Medio Oriente e supply chain Ecco i primi impatti economici e finanziari

La crisi in Medio Oriente sta rapidamente influenzando l’economia globale, delineando i primi impatti sulla supply chain e sui mercati finanziari. Le tensioni tra Israele e Iran hanno già iniziato a compromettere le rotte commerciali chiave, generando incertezza e preoccupazione tra gli operatori. Lars Barstad di Frontline annuncia sospensioni strategiche, segnando un campanello d’allarme sulla stabilità delle forniture energetiche e sulle dinamiche di mercato che si prospettano.

Come era prevedibile, l'infuriare delle ostilità tra Israele e Iran sta cominciando ad avere ricadute che vanno a toccare i mercati e le rotte commerciali globali. Lars Barstad, amministratore delegato di Frontline (la più grande compagnia di petroliere quotata in borsa al mondo), ha annunciato la sospensione dei nuovi contratti per navigare nel Golfo attraverso lo Stretto di Hormuz, con una decisione che arriva come conseguenza delle crescenti tensioni tra Israele e Iran registrate nelle scorse ore. Il tratto di mare tra l'Oman e l'Iran rappresenta un passaggio strategico fondamentale per l'economia globale: circa un terzo delle forniture mondiali di liquified natural gas (Lng) e un quarto del petrolio globale transitano attraverso questo tratto di mare.

